Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la Serie A, dove vedere Napoli-Bologna
In questa domenica 13 settembre prosegue la quarta giornata di Serie A. Il programma si apre alle ore 15.00 con Lecce-Monza, mentre alle 18.00 il Napoli ospiterà il Bologna allo Stadio Maradona. In serata spazio a Sassuolo-Juventus, con calcio d’inizio alle 20.45. Tra gli appuntamenti internazionali spiccano il derby Manchester United-Manchester City, Real Sociedad-Atletico Madrid e Brest-PSG. Di seguito la programmazione TV completa.
DOMENICA 13 SETTEMBRE
11.00 Atalanta-Torino (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
12.00 Sassuolo-Roma (Women's Cup) - SKY SPORT CALCIO e NOW
13.00 Fiorentina-Empoli (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.00 Rangers-Celtic (Coppa di Scozia) - COMO TV
13.00 Sheffield United-Wolverhampton (Championship) - COMO TV
13.30 Bruges-Anversa (Campionato belga) - DAZN
14.00 Celta-Maiorca (Liga) - DAZN
15.00 Zona Serie A - DAZN
15.00 Lecce-Monza (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Coventry-Brighton (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
15.00 Lille-Troyes (Ligue 1) - LIGUE 1+
15.00 Ravenna-Perugia (Serie C) - RAI 2, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT(canale 251) e NOW
15.00 Torres-Ostiamare (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW
15.00 Lecco-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
15.00 Carpi-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
15.00 Treviso-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
15.00 Dolomiti Bellunesi-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW
15.00 Inter-Cagliari (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.30 Lipsia-Amburgo (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
16.15 Levante-Barcellona (Liga) - DAZN
16.45 Zwolle-Feyenoord (Eredivisie) - COMO TV
17.00 Sturm Graz-LASK (Bundesliga austriaca) - COMO TV
17.15 Avellino-Palermo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.15 Mantova-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.15 Le Mans-Lens (Ligue 1) - LIGUE 1+
17.30 Manchester United-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
17.30 Elversberg-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
18.00 Napoli-Bologna (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.00 Ospitaletto-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW
18.00 Folgore Caratese-Alcione (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
18.00 Lumezzane-Renate (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
18.30 Getafe-Deportivo A Coruna (Liga) - DAZN
19.00 Benfica-Gil Vicente (Campionato portoghese) - DAZN
20.00 PSV-Sparta (Eredivisie) - COMO TV
20.45 Sassuolo-Juventus (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Brest-PSG (Ligue 1) - LIGUE 1+
21.00 Real Sociedad-Atletico Madrid (Liga) - DAZN
21.00 Trento-Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 252) e NOW
21.00 Novara-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
21.00 Arzignano-Desenzano (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
21.30 Famalicao-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN
23.30 Chicago Fire-New England Revolution (MLS) - APPLE TV
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Bologna
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro