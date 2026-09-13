Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la Serie A, dove vedere Napoli-Bologna

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la Serie A, dove vedere Napoli-BolognaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 07:00Brevi
di Davide Baratto

In questa domenica 13 settembre prosegue la quarta giornata di Serie A. Il programma si apre alle ore 15.00 con Lecce-Monza, mentre alle 18.00 il Napoli ospiterà il Bologna allo Stadio Maradona. In serata spazio a Sassuolo-Juventus, con calcio d’inizio alle 20.45. Tra gli appuntamenti internazionali spiccano il derby Manchester United-Manchester City, Real Sociedad-Atletico Madrid e Brest-PSG. Di seguito la programmazione TV completa.

DOMENICA 13 SETTEMBRE

11.00 Atalanta-Torino (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

12.00 Sassuolo-Roma (Women's Cup) - SKY SPORT CALCIO e NOW

13.00 Fiorentina-Empoli (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Rangers-Celtic (Coppa di Scozia) - COMO TV

13.00 Sheffield United-Wolverhampton (Championship) - COMO TV

13.30 Bruges-Anversa (Campionato belga) - DAZN

14.00 Celta-Maiorca (Liga) - DAZN

15.00 Zona Serie A - DAZN

15.00 Lecce-Monza (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Coventry-Brighton (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

15.00 Lille-Troyes (Ligue 1) - LIGUE 1+

15.00 Ravenna-Perugia (Serie C) - RAI 2, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT(canale 251) e NOW

15.00 Torres-Ostiamare (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW

15.00 Lecco-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW

15.00 Carpi-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW

15.00 Treviso-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW

15.00 Dolomiti Bellunesi-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW

15.00 Inter-Cagliari (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.30 Lipsia-Amburgo (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

16.15 Levante-Barcellona (Liga) - DAZN

16.45 Zwolle-Feyenoord (Eredivisie) - COMO TV

17.00 Sturm Graz-LASK (Bundesliga austriaca) - COMO TV

17.15 Avellino-Palermo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

17.15 Mantova-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

17.15 Le Mans-Lens (Ligue 1) - LIGUE 1+

17.30 Manchester United-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

17.30 Elversberg-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.00 Napoli-Bologna (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.00 Ospitaletto-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW

18.00 Folgore Caratese-Alcione (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW

18.00 Lumezzane-Renate (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW

18.30 Getafe-Deportivo A Coruna (Liga) - DAZN

19.00 Benfica-Gil Vicente (Campionato portoghese) - DAZN

20.00 PSV-Sparta (Eredivisie) - COMO TV

20.45 Sassuolo-Juventus (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Brest-PSG (Ligue 1) - LIGUE 1+

21.00 Real Sociedad-Atletico Madrid (Liga) - DAZN

21.00 Trento-Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 252) e NOW

21.00 Novara-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW

21.00 Arzignano-Desenzano (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW

21.30 Famalicao-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN

23.30 Chicago Fire-New England Revolution (MLS) - APPLE TV