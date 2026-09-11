Il Besiktas di Italiano vola: altro 3-0, primo posto momentaneo ed il più osannato è il tecnico
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Il netto 3-0 del Beşiktaş sull'Erzurumspor certifica l'impatto devastante di Vincenzo Italiano nel calcio turco. La vittoria proietta le "Aquile Nere" momentaneamente in vetta alla Süper Lig. Il tecnico ex Fiorentina, seguito a lungo da Aurelio De Laurentiis all'inizio della sessione estiva prima dell'accordo con Massimiliano Allegri, sta conquistando il Tüpraş Stadyumu con il suo calcio aggressivo e spettacolare, diventando in brevissimo tempo un idolo indiscusso dei tifosi turchi che, dopo anni a distanza siderale dalle big, sono lì e sperano di potersela giocare.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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