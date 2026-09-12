Video Besiktas, tutti pazzi per Italiano: il coro dei tifosi e il primo posto in classifica

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Vincenzo Italiano non sta deludendo le aspettative di chi a giugno ha deciso di puntare su di lui: primo posto in classifica, 4 vittorie su 5 e quanto entusiasmo!

Da quando ha preso in mano la gestione del Besiktas, Vincenzo Italiano ha disputato 11 partite, vincendone 9 e perdendo solo 2 volte. Un avvio di stagione quasi perfetto per l'ex tecnico del Bologna che in estate è stato vicinissimo al Napoli.

Il suo Besiktas vola in classifica con 12 punti in 5 turni, 12 gol fatti e solo 4 subiti. E da giovedì Italiano inizierà anche il cammino europeo in Europa League dove cercherà di passare sicuramente la fase a girone per poi dire la sua nella parte finale della competizione. Intanto i tifosi e la società turca se lo godono con ampio entusiasmo, come evidenziato da questo video in calce: