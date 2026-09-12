Video
Besiktas, tutti pazzi per Italiano: il coro dei tifosi e il primo posto in classifica
Vincenzo Italiano non sta deludendo le aspettative di chi a giugno ha deciso di puntare su di lui: primo posto in classifica, 4 vittorie su 5 e quanto entusiasmo!
Da quando ha preso in mano la gestione del Besiktas, Vincenzo Italiano ha disputato 11 partite, vincendone 9 e perdendo solo 2 volte. Un avvio di stagione quasi perfetto per l'ex tecnico del Bologna che in estate è stato vicinissimo al Napoli.
Il suo Besiktas vola in classifica con 12 punti in 5 turni, 12 gol fatti e solo 4 subiti. E da giovedì Italiano inizierà anche il cammino europeo in Europa League dove cercherà di passare sicuramente la fase a girone per poi dire la sua nella parte finale della competizione. Intanto i tifosi e la società turca se lo godono con ampio entusiasmo, come evidenziato da questo video in calce:
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
Pubblicità
Brevi
Copertina Infortunio Meret-Alisson, i tempi di recupero: la previsione sul rientro di Fabio Tarantino
Le più lette
2 Allegri e la vigilia di Napoli-Bologna su Radio Tutto Napoli, il palinsesto di oggi: live dalle 11
4 Allegri in conferenza: "Ora conta il risultato davanti alla prestazione! Rispetto per Bologna, con Arsenal subito troppo! Anguissa out, Lang disponibile"
Prossima partita
13 set 2026 18:00
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Bologna
In primo piano
LiveAllegri in conferenza: "Ora conta il risultato davanti alla prestazione! Rispetto per Bologna, con Arsenal subito troppo! Anguissa out, Lang disponibile"
Garlando in prima pagina demolisce Allegri: “Calcio va altrove! Rinuncia e non difende bene, viene graziato”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il dato terrificante, lo scambio Haaland-Lucca, la storia di Lang e del ciuccio e Alisson alla brace
Fabio TarantinoTuttonapoli"Il Napoli è una squadra vecchia": la fake news che solo Allegri può smontare
Daniele RodiaLiveAllegri in conferenza: “Arrabbiato, alla fine conta il risultato! Ma se difendiamo sempre così… ora serve vincere! Su Meret e Alisson…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il mistero dei tre cartellini, le previsioni catastrofiche, la confessione di Allegri e l'inaccettabile scelta del club
Davide BarattoLiveAllegri in conferenza: "Badiashile? O lui o Beukema, ma abbiamo perso distanze. Pensavo al 3-2 Scudetto alla Juve..."
L'editoriale di Forgione: "Allegri, Napoli è l'ultima carta altrimenti rischia di dover smettere..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com