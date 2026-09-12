Calcio in Tv, dove vedere le gare del 12 settembre: 3 match di A e show internazionale

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Le partite e la programmazione televisiva di sabato 12 settembre

Si parte alle 15 con la Serie A, Genoa-Frosinone, poi alle 18 c'è Lazio-Milan ed in serata Atalanta-Cagliari, ma la programmazione di quest'oggi è ricca con la Primavera, la Serie B e C, la Liga, Bundes e Premier League. Chiudono alle 21 Real Madrid e Arsenal.

CALCIO IN TV - SABATO 12 SETTEMBRE

11.00 Juventus-Albinoleffe (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

11.00 Monza-Lecce (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

13.00 Verona-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

14.00 Racing Santander-Alaves (Liga) - DAZN

15.00 Genoa-Frosinone (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Vicenza-Juve Stabia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Padova-Ascoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Sudtirol-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Atalanta U23-Pescara (Serie C) - SKY SPORT(canale 251) e NOW

15.00 Inter U23-Casertana (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW

15.00 Cosenza-Cavese (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW

15.00 Savoia-Crotone (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW

15.00 Vado-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW

15.00 Sassuolo-Bologna (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.00 Cesena-Lazio (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

15.30 Borussia Dortmund-Paderborn (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

16.00 Chelsea-Hull (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

16.00 Liverpool-Fulham (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

16.00 Aston Villa-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

16.15 Osasuna-Espanyol (Liga) - DAZN

17.15 Catanzaro-Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

17.15 Strasburgo-Monaco (Ligue 1) - LIGUE 1+

17.50 Al Taawoun-Al Hilal (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

18.00 Lazio-Milan (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.00 Catania-Scafatese (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT(canale 251) e NOW

18.00 Spezia-Livorno (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 253) e NOW

18.00 Monopoli-Foggia (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW

18.00 Guidonia-Reggiana (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW

18.00 Pineto-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW

18.00 Sorrento-Picerno (Serie C) - SKY SPORT(canale 257) e NOW

18.30 Tottenham-Everton (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4Ke NOW

18.30 Colonia-Werder Brema (Bundesliga) - SKY SPORT e NOW

18.30 Athletic-Elche (Liga) - DAZN

19.00 Casa Pia-Porto (Campionato portoghese) - DAZN

19.30 Cesena-Cremonese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 Fortuna Sittard-Ajax (Eredivisie) - COMO TV

20.45 Atalanta-Cagliari (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Auxerre-Nizza (Ligue 1) - LIGUE 1+

20.45 Le Havre-Angers (Ligue 1) - LIGUE 1+

20.45 Lorient-Tolosa (Ligue 1) - LIGUE 1+

20.45 Paris FC-Lione (Ligue 1) - LIGUE 1+

21.00 Sunderland-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Real Madrid-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Gubbio-Latina (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Pianese-Grosseto (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Forlì-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW