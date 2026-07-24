Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: test amichevoli Como e Monza

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: test amichevoli Como e MonzaTuttoNapoli.net
© foto di Federico Serra
Oggi alle 07:15Brevi
di Antonio Noto
Il programma delle amichevoli di oggi con orari e diretta TV e streaming.

Prosegue il calendario delle amichevoli estive con due appuntamenti che vedono protagoniste squadre di primo piano del calcio italiano. Oggi scendono in campo il Como di Cesc Fàbregas e il Monza, impegnato in un test internazionale contro il Galatasaray.

VENERDÌ 24 LUGLIO

10.30 Como-Paris FC (Amichevole) - COMO TV

20.00 Galatasaray-Monza (Amichevole) - SPORTITALIA