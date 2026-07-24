Prima pagina Nuovo ct Italia, La Gazzetta dello Sport: "Più Pirlo che Pep"

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"Più Pirlo che Pep": la Gazzetta dello Sport apre sulla corsa alla panchina azzurra

La Gazzetta dello Sport apre l'edizione odierna con il titolo "Più Pirlo che Pep", dedicato al futuro della Nazionale italiana. Secondo il quotidiano, Andrea Pirlo sarebbe ora il principale candidato per la panchina azzurra, superando le suggestioni che nelle scorse settimane avevano alimentato indiscrezioni legate a Pep Guardiola. L'ex tecnico della Juventus guadagna così posizioni nella corsa alla guida dell'Italia, diventando il nome più forte per il nuovo corso della selezione nazionale.

Inter, Pio Esposito rinnova fino al 2031

Di spalla trova spazio anche una notizia che riguarda l'Inter. Francesco Pio Esposito ha infatti rinnovato il proprio contratto con il club nerazzurro fino al 2031, confermando la volontà della società di puntare con decisione sul giovane attaccante. Il prolungamento rappresenta un segnale importante in ottica futura e rafforza il legame tra il centravanti e il club, che considera Esposito uno dei talenti più promettenti del proprio settore giovanile e un elemento su cui costruire i prossimi anni.