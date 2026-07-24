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Calciomercato, Corriere dello Sport: "Napoli, via libera al colpo in difesa"

Calciomercato, Corriere dello Sport: "Napoli, via libera al colpo in difesa"TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:47Brevi
di Fabio Tarantino
Napoli, via libera al colpo in difesa: il Corriere dello Sport apre con il mercato azzurro

Il Corriere dello Sport dedica l'apertura della prima pagina al mercato del Napoli, titolando: "Napoli, via libera al colpo in difesa". I riflettori sono puntati sulle prossime mosse del club azzurro, pronto ad accelerare per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo centrale in vista della stagione che vedrà la squadra impegnata anche in Champions League. La dirigenza continua a valutare diversi profili, con l'obiettivo di individuare il rinforzo ideale per completare il reparto arretrato.

Inter su Romero, la Roma prepara l'assalto a Nusa

Spazio anche alle altre protagoniste del mercato italiano. In casa Inter, il nome in primo piano è quello di Cristian Romero, considerato il rinforzo indispensabile per elevare ulteriormente il livello della difesa nerazzurra. La Roma, invece, continua a lavorare per Antonio Nusa: il club giallorosso starebbe preparando un'offerta per provare a convincere il Lipsia a lasciar partire il giovane talento offensivo. Il mercato entra così in una fase sempre più intensa, con le big della Serie A impegnate a definire gli ultimi tasselli in vista dell'inizio della nuova stagione.