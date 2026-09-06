Napoli, avvio di Serie A da dimenticare: è il peggiore dalla stagione 2015/16

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Il Napoli cade contro l’Inter e registra la peggiore partenza dal 2015/16: due sconfitte consecutive e un raro precedente per Allegri

La sconfitta per 3-2 contro l’Inter certifica la peggiore partenza del Napoli in Serie A dalla stagione 2015/16. Dopo il successo per 2-0 sul campo del Genoa, gli azzurri sono caduti prima al Maradona contro il Como e poi a San Siro, restando fermi a tre punti dopo altrettante giornate. Il Napoli non perdeva due partite consecutive in campionato dal dicembre 2023: un dato che fotografa le difficoltà incontrate dalla squadra di Massimiliano Allegri in questo avvio di stagione.

Allegri rimontato dall'Inter

La rimonta incassata contro l’Inter rappresenta inoltre un evento particolarmente raro nella carriera del tecnico livornese. Soltanto un’altra volta, nel 2014, una squadra allenata da Allegri aveva perso una partita dopo essersi portata in vantaggio di due gol. Il Napoli conduceva 2-0 a San Siro, ma si è progressivamente abbassato e ha subito la reazione dei nerazzurri, completata dalla rete del definitivo 3-2 nei minuti finali.