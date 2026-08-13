Supermarket Chelsea: 45 giocatori in rosa e Xabi Alonso aspetta le cessioni

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Il Chelsea di Xabi Alonso continua a far parlare di sé sul mercato con una collezione di innesti che pare non avere fine. Tra l'arrivo dell'esperto Jordan Henderson e l'ufficializzazione di Pep Chavarria, la rosa dei Blues ha raggiunto numeri ai limiti del paradossale: 45 giocatori sotto contratto (inclusi i prestiti). Con una sovrabbondanza surreale in ogni reparto - tra cui ben 8 terzini, 8 difensori centrali e 5 portieri - la gestione dello spogliatoio e delle liste si preannuncia una vera e propria impresa.

Le regole della Premier League impongono infatti un limite massimo di 25 giocatori registrabili per la prima squadra. Per la dirigenza e per Xabi Alonso si prospetta una fase finale di mercato infuocata: prima di pensare al campo, l'esigenza primaria sarà sfoltire un organico che ricorda sempre più un vero e proprio "supermercato del calcio". Ecco perché Badiashile è sempre più vicino al Napoli. Il Chelsea ha esigenza di cederlo.