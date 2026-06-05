Ufficiale Calendario Napoli, svelato il girone d'andata: inizio tremendo, si chiude a Udine

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È in corso il sorteggio del calendario di Serie A 2026/27 ed è appena stato svelato il girone d'andata. Per il Napoli si pronostica un inizio tremendo: 1ª giornata al Ferraris, esordio al Maradona con il Como e poi subito l'Inter a San Siro; ancora Bologna in casa e Fiorentina fuori casa, arrivando al sesto turno con la prima gara contro una neopromossa, il Frosinone. Da sottolineare l'incrocio con la Roma all'8ª giornata così come quelli con Juventus e Milan rispettivamente alla 10ª e 15ª. Il girone d'andata degli azzurri si chiuderà a Udine a gennaio 2027.

Di seguito il calendario del girone d'andata di Serie A 2026/27:

1ª giornata: Genoa-Napoli, 23 agosto 2026

2ª giornata: Napoli-Como, 30 agosto 2026

3ª giornata: Inter-Napoli, 6 settembre 2026

4ª giornata: Napoli-Bologna, 13 settembre 2026

5ª giornata: Fiorentina-Napoli, 20 settembre 2026

6ª giornata: Napoli-Frosinone, 11 ottobre 2026

7ª giornata: Venezia-Napoli, 18 ottobre 2026

8ª giornata: Napoli-Roma, 25 ottobre 2026

9ª giornata: Monza-Napoli, 28 ottobre 2026

10ª giornata: Juventus-Napoli, 1 novembre 2026

11ª giornata: Napoli-Lazio, 8 novembre 2026

12ª giornata: Napoli-Torino, 22 novembre 2026

13ª giornata: Sassuolo-Napoli, 29 novembre 2026

14ª giornata: Napoli-Lecce, 6 dicembre 2026

15ª giornata: Napoli-Milan, 13 dicembre 2026

16ª giornata: Atalanta-Napoli, 20 dicembre 2026

17ª giornata: Parma-Napoli, 3 gennaio 2027

18ª giornata: Napoli-Cagliari, 6 gennaio 2027

19ª giornata: Udinese-Napoli, 10 gennaio 2027