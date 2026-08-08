Lutto nel mondo del calcio: è morto il papà di Messi, aveva 68 anni

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È morto all'età di 68 anni Jorge Messi, padre e procuratore di Lionel Messi. A riportare la notizia sono i principali media argentini, secondo i quali l'uomo è scomparso ieri sera in una clinica di Rosario: il papà della leggenda dell'Argentina lottava da tempo contro una grave malattia. "È per una questione totalmente estranea allo sport, ho passato giorni difficili", aveva spiegato così Messi le lacrime dopo un gol all'ultimo Mondiale.