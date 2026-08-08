La pioggia non ferma lo show in Piazza, 4 azzurri si raccontano

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Nonostante la pioggia, l'appuntamento con i tifosi dura più del precedente incontro da nove minuti. Sul palco quattro giocatori.

Nuovo appuntamento in piazza a Castel di Sangro tra i giocatori del Napoli e i tifosi presenti al ritiro. Questa volta l'incontro è durato più dei nove minuti registrati qualche giorno fa, complice anche la presenza sul palco di quattro giocatori, tutti desiderosi di condividere il momento con i sostenitori azzurri, in particolare con i più giovani, come racconta Il Mattino.

La pioggia non ferma l'evento

Anche ieri il maltempo ha accompagnato le giornate del ritiro azzurro, con la pioggia che ha permesso soltanto a un gruppo ristretto e infreddolito di tifosi di assistere dal vivo all'evento in piazza.

Giovane, Mazzocchi, Contini e Marianucci protagonisti

Forse qualcuno tra i presenti si aspettava di vedere altri profili sul palco, ma secondo il quotidiano sono stati proprio Giovane, Pasquale Mazzocchi, Nikita Contini e Luca Marianucci a trasmettere un senso di appartenenza che va oltre quello dei big, spesso più assenti in questo tipo di appuntamenti, da Scott McTominay a Kevin De Bruyne, passando per Frank Anguissa e Alex Meret. Tutti e quattro i giocatori presenti avevano qualcosa da raccontare ai bambini in piazza, considerando che ognuno di loro si gioca una maglia importante in vista della stagione ormai alle porte.