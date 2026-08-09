Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: già si gioca in 6 campionati nazionali

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: già si gioca in 6 campionati nazionaliTuttoNapoli.net
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Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto
Calcio in TV oggi: City-Atletico, Liverpool-Monaco e Frosinone-Lazio, orari e dirette.

Torna una giornata ricca di calcio in TV, con amichevoli internazionali e partite dei principali campionati europei. Tra gli appuntamenti più interessanti spiccano Manchester City-Atletico Madrid alle 13.00 e Liverpool-Monaco alle 15.30, spazio anche all'Eredivisie. In serata l'attenzione si sposta sull'amichevole Frosinone-Lazio, con calcio d'inizio alle 20.45. Di seguito il programma completo delle partite in TV.

DOMENICA 9 AGOSTO

12.15 Sparta-Feyenoord (Eredivisie) – Como TV

13.00 Manchester City-Atletico Madrid (Amichevole) – OneFootball

14.00 Johor Darul-Chelsea (Amichevole) – OneFootball

14.30 Zwolle-Ajax (Eredivisie) – Como TV

14.30 Kilmarnock-Celtic (Campionato scozzese) – Como TV

15.30 Liverpool-Monaco (Amichevole) – OneFootball

17.00 Rangers-Hibernian (Campionato scozzese) – Como TV

17.00 Wolfsberger-Salisburgo (Bundesliga austriaca) – Como TV

18.30 Anderlecht-La Louviere (Campionato belga) – DAZN

19.00 Porto-Alverca (Campionato portoghese) – DAZN

19.00 Austria Vienna-LASK (Bundesliga austriaca) – Como TV

20.00 San Lorenzo-Huracan (Campionato argentino) – Sportitalia e Como TV

20.45 Frosinone-Lazio (Amichevole) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.30 Benfica-Academico Viseu (Campionato portoghese) – DAZN