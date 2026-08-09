Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: già si gioca in 6 campionati nazionali
Torna una giornata ricca di calcio in TV, con amichevoli internazionali e partite dei principali campionati europei. Tra gli appuntamenti più interessanti spiccano Manchester City-Atletico Madrid alle 13.00 e Liverpool-Monaco alle 15.30, spazio anche all'Eredivisie. In serata l'attenzione si sposta sull'amichevole Frosinone-Lazio, con calcio d'inizio alle 20.45. Di seguito il programma completo delle partite in TV.
DOMENICA 9 AGOSTO
12.15 Sparta-Feyenoord (Eredivisie) – Como TV
13.00 Manchester City-Atletico Madrid (Amichevole) – OneFootball
14.00 Johor Darul-Chelsea (Amichevole) – OneFootball
14.30 Zwolle-Ajax (Eredivisie) – Como TV
14.30 Kilmarnock-Celtic (Campionato scozzese) – Como TV
15.30 Liverpool-Monaco (Amichevole) – OneFootball
17.00 Rangers-Hibernian (Campionato scozzese) – Como TV
17.00 Wolfsberger-Salisburgo (Bundesliga austriaca) – Como TV
18.30 Anderlecht-La Louviere (Campionato belga) – DAZN
19.00 Porto-Alverca (Campionato portoghese) – DAZN
19.00 Austria Vienna-LASK (Bundesliga austriaca) – Como TV
20.00 San Lorenzo-Huracan (Campionato argentino) – Sportitalia e Como TV
20.45 Frosinone-Lazio (Amichevole) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.30 Benfica-Academico Viseu (Campionato portoghese) – DAZN
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