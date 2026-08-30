Lang diretto in porta ma l'arbitro fischia, Marelli: "Vi spiego il motivo"

Lang diretto in porta ma l'arbitro fischia, Marelli: "Vi spiego il motivo"
Oggi alle 18:50Brevi
di Davide Baratto

Al minuto 15 Olivera fa uno scarico per Noa Lang che è diretto in porta senza avversari di fronte, ma Pairetto interrompe l'azione. Il motivo non è subito chiaro, a Dazn l'ex arbitro Luca Marelli dice: "Si tratta di un fuorigioco di Olivera sul colpo di testa per Lang. Nulla importa il colpo di testa successivo di Yan Couto, perché si tratta di una deviazione e non di una giocata".