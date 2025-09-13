Conte effettua un triplo cambio: ritorna Elmas, entrano anche Neres e Olivera

Al 69esimo minuto del match contro la Fiorentina, sul risultato di 0-3 in favore, Antonio Conte effettua una tripla sostituzione. Eljif Elmas fa il suo ritorno con la maglia azzurra, poi entrano anche David Neres e Mathias Olivera: a fargli spazio sono Politano, De Bruyne e Spinazzola che si siedono in panchina.