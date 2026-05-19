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Sarri-Napoli, Gazzetta: "Conte-Italia e Maurizio è il preferito di ADL"

Sarri-Napoli, Gazzetta: "Conte-Italia e Maurizio è il preferito di ADL"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:10Brevi
di Fabio Tarantino

"Inter per sempre" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Intervista esclusiva a Lautaro Martinez che giura eterna fedeltà al club interista e si racconta dopo il doblete campionato-Coppa. "Il doblete per mia nonna. Non andrò mai via dall'Inter, mi devono cacciare. Mi sentivo devastato in estate, volevo mollare. Quando smetto sparirò".

Girandola allenatori - In Serie A spazio al futuro dei tecnici. Allegri e il diktat sulla permanenza: "Rinforzi da Milan. Club unito e... Modric. Solo così può restare". Per Conte possibile posto come c.t. dell'Italia: "L'Italia vota Antonio, è pronto a tornare. Napoli, Sarri il preferito". Spalletti e i tormenti: "Missione quasi fallita. Riflessioni sulla Juve".