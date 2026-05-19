Prima pagina
Sarri-Napoli, Gazzetta: "Conte-Italia e Maurizio è il preferito di ADL"
TuttoNapoli.net
"Inter per sempre" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Intervista esclusiva a Lautaro Martinez che giura eterna fedeltà al club interista e si racconta dopo il doblete campionato-Coppa. "Il doblete per mia nonna. Non andrò mai via dall'Inter, mi devono cacciare. Mi sentivo devastato in estate, volevo mollare. Quando smetto sparirò".
Girandola allenatori - In Serie A spazio al futuro dei tecnici. Allegri e il diktat sulla permanenza: "Rinforzi da Milan. Club unito e... Modric. Solo così può restare". Per Conte possibile posto come c.t. dell'Italia: "L'Italia vota Antonio, è pronto a tornare. Napoli, Sarri il preferito". Spalletti e i tormenti: "Missione quasi fallita. Riflessioni sulla Juve".
Pubblicità
Brevi
Copertina Da 0 a 10: Conte sciocca tutti in TV, il primo squillo di Manna, il pasticcio di Meret a la drammatica domenica dei gufi di Arturo Minervini
Le più lette
3 Conte lascia, chi vorresti ora? Ne parliamo su Radio TuttoNapoli: dalle 9 c'è il "Bar di TuttoNapoli"
Prossima partita
24 mag 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Udinese
In primo piano
Redazione Tutto Napoli.netUfficialeIl Napoli è in Champions League! E' la decima partecipazione dell'era De Laurentiis
Francesco CarboneUfficialeEcco l’annuncio: Derby, Pisa-Napoli e gare Champions domenica alle 12! Serie A: "Soddisfatti"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la posizione ferrea di ADL, lo straziante racconto su Conte, l’incredibile colpaccio low cost e la bugia insopportabile
Davide BarattoBeukema: "Mi sto adattando al ruolo di braccetto! Bologna? Sarà speciale. Su Conte..."
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliSpeciale futuro: vi sveliamo i piani del Napoli, la posizione di Conte ed il possibile erede
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com