Mondiali 2026, La Gazzetta dello Sport: "Spagna in festa, CR7 in lacrime"
La prima pagina de La Gazzetta dello Sport dedica grande spazio alla sfida tra Spagna e Portogallo, terminata con il successo degli spagnoli e l’eliminazione della squadra di Cristiano Ronaldo. Il titolo scelto dal quotidiano, “Spagna in festa, CR7 in lacrime”, racconta il contrasto di emozioni al termine della partita: da una parte la gioia della formazione iberica, dall’altra la delusione del fuoriclasse portoghese, consapevole di aver probabilmente disputato l’ultima Coppa del Mondo della sua straordinaria carriera. Ronaldo lascia così la scena mondiale dopo anni da protagonista assoluto, con record e momenti che hanno segnato la storia del calcio.
Spagna in festa, Cristiano Ronaldo saluta il Mondiale tra le lacrime
L’uscita del Portogallo rappresenta un passaggio simbolico per uno dei più grandi campioni della storia. Per Ronaldo, alla sua sesta partecipazione mondiale, sfuma definitivamente la possibilità di conquistare il trofeo più ambito con la maglia della nazionale. La Spagna invece celebra una vittoria pesante e guarda avanti nel torneo. Ora testa al Belgio.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro