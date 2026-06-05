Italiano, è fatta col Besitkas! Romano: "12mln in 2 anni e 5 al suo staff! Here we go"

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Italiano saluta la Serie A e firma col Besiktas dopo essere stato corteggiato dal Napoli di De Laurentiis: ingaggio super

Vincenzo Italiano sarà il nuovo allenatore del Besiktas. Secondo Fabrizio Romano, col classico Here we go, le firme sul contratto preliminare sono già arrivate, segnando un passo decisivo verso l’ufficialità dell’accordo con il club turco. L’operazione rappresenta una svolta importante nella carriera del tecnico italiano, pronto a vivere la sua prima esperienza all’estero dopo gli anni in Serie A.

Besiktas, accordo chiuso per Italiano: le cifre

L’intesa economica è stata definita nei dettagli: per Italiano è previsto un ingaggio complessivo da 12 milioni di euro netti in due anni, mentre il suo staff tecnico percepirà circa 5 milioni netti nello stesso periodo. Una proposta ritenuta significativa e che ha contribuito ad accelerare la chiusura della trattativa, confermando la volontà del Besiktas di puntare con decisione su un profilo internazionale. Il trasferimento entra ora nella fase finale con gli ultimi passaggi burocratici e logistici.

Italiano già oggi volerà a Istanbul

Vincenzo atterra oggi alle 15 ora locale a Istanbul, dove è atteso per completare le formalità e iniziare ufficialmente la nuova avventura in Turchia. L’arrivo del tecnico segna un momento chiave per il Besiktas, che punta a rilanciarsi con un progetto tecnico ambizioso affidato a un allenatore considerato tra i più preparati del panorama italiano. L’entusiasmo attorno all’operazione è alto, e nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori dettagli sulla firma definitiva e sulla presentazione ufficiale alla stampa e ai tifosi del club già molto attesa a Istanbul oggi.