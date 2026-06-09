Italiano vuole subito un ex Napoli al Besiktas: l'indiscrezione di calciomercato

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Il Besiktas ha manifestato un concreto interesse per il portiere del Cagliari, Elia Caprile, ex Napoli, profilo che sta attirando l’attenzione di diversi club europei. Il club turco, alla ricerca di un rinforzo tra i pali, sta valutando diversi nomi e quello dell’estremo difensore italiano risulta tra i più apprezzati. Caprile, classe 2001, si è messo in evidenza per affidabilità, reattività e capacità di gestione dell’area nei suoi recenti mesi di crescita al Cagliari.

Interesse del Besiktas per Caprile

L’interesse per Caprile non riguarda soltanto il mercato internazionale, ma trova riscontro anche in Italia, dove diversi allenatori ne apprezzano le qualità tecniche e la maturità nonostante la giovane età. Tra questi figura anche Vincenzo Italiano, tecnico che ha sempre mostrato attenzione per portieri moderni e capaci di partecipare alla costruzione del gioco. L’allenatore, infatti, avrebbe già seguito il profilo del giocatore ai tempi della sua esperienza al Bologna.