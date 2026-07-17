Prima pagina Napoli festeggia l'Argentina in finale, Il Mattino: "È solo per te, Diego"

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"È solo per te, Diego", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, in riferimento alla festa congiunta tra tifosi napoletani e argentini nel cuore della città partenopea, per il passaggio del turno dell'Albiceleste. Il sommario: "L'Argentina in finale ai Mondiali, esplosione di gioia ai Quartieri Spagnoli". Un box è dedicato al Napoli in partenza per il Trentino: "Il ritiro pre-campionato. Inizia l'era di Max Allegri. Oggi già in campo a Dimaro". Di seguito la prima pagina integrale.