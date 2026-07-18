Terribile lutto per l'ex azzurro Francini: morta a soli 28 anni la figlia Martina

Terribile lutto per l'ex azzurro Francini: morta a soli 28 anni la figlia MartinaTuttoNapoli.net
Oggi alle 08:51Brevi
di Pierpaolo Matrone

Un grave lutto ha colpito Gianni Francini, ex difensore del Napoli. È venuta a mancare Martina Francini, la figlia dell'ex azzurro, scomparsa all'età di appena 28 anni dopo aver affrontato con grande forza una lunga malattia.

La redazione di Tuttonapoli.net si stringe con affetto attorno a Gianni Francini e a tutta la sua famiglia in questo momento di immenso dolore, esprimendo le più sentite condoglianze per una perdita così grande.