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Verso il sold-out al Maradona per Napoli-Frosinone, le ultime
Manca molto poco per il sold-out al Maradona in vista di Napoli-Frosinone del prossimo sabato 10 ottobre. Quasi tutto esaurito l'anello superiore.
Potrebbe tornare il sold-out al Maradona il prossimo sabato 10 ottobre quando arriverà il Frosinone per il sesto turno del campionato di Serie A. A distanza di pochi giorni dal ritorno in campo dopo la mega sosta delle Nazionali, sono pochissimi i tagliandi a disposizione per i tifosi del Napoli.
Gli anelli superiori sono quasi totalmente esauriti con una scarsa disponibilità della Tribuna Posillipo e Nisida. Ancora un poco di margine per le curve inferiori, sia A che B. Voglia di tornare a vedere il Napoli o vicinanza al club in questo periodo particolare?
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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