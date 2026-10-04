Foto Verso il sold-out al Maradona per Napoli-Frosinone, le ultime

Manca molto poco per il sold-out al Maradona in vista di Napoli-Frosinone del prossimo sabato 10 ottobre. Quasi tutto esaurito l'anello superiore.

Potrebbe tornare il sold-out al Maradona il prossimo sabato 10 ottobre quando arriverà il Frosinone per il sesto turno del campionato di Serie A. A distanza di pochi giorni dal ritorno in campo dopo la mega sosta delle Nazionali, sono pochissimi i tagliandi a disposizione per i tifosi del Napoli.

Gli anelli superiori sono quasi totalmente esauriti con una scarsa disponibilità della Tribuna Posillipo e Nisida. Ancora un poco di margine per le curve inferiori, sia A che B. Voglia di tornare a vedere il Napoli o vicinanza al club in questo periodo particolare?