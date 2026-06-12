Sorpresa Napoli? Corriere dello Sport: "Anguissa ora può restare"
Il Napoli conquista spazio sulla prima pagina del Corriere dello Sport oggi in edicola con un titolo che riaccende il dibattito sul futuro del centrocampo azzurro: "Anguissa ora può restare". Una prospettiva che potrebbe modificare le strategie del club in vista della prossima stagione, considerando il peso del centrocampista camerunese negli equilibri della squadra. La permanenza del giocatore rappresenterebbe una notizia significativa per il progetto tecnico, che punta a mantenere elevato il livello competitivo della rosa.
Dai Mondiali alla Juventus, fino al mercato della Roma
Nella parte alta della prima pagina trovano spazio anche i temi legati ai Mondiali e le novità in casa Juventus, con l'attenzione rivolta a Giovanni Carnevali, sempre più vicino a un ruolo di primo piano nell'organigramma bianconero. In basso, invece, riflettori puntati sulla Roma e sulle strategie di mercato del club giallorosso. Il titolo scelto dal quotidiano è "3 colpi da 100 milioni", riferimento agli obiettivi individuati per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Tra i nomi seguiti con maggiore interesse c'è anche quello di Palestra, profilo che continua ad attirare l'attenzione di diversi club. Secondo quanto riportato, sul giovane talento avrebbe messo gli occhi anche l'Inter, pronta a inserirsi nella corsa per assicurarsi uno dei prospetti più promettenti del panorama italiano.
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