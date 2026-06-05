"Talento da 150mln al Real Madrid!", Florentino parlava di Kvaratskhelia?
Al momento non c’è alcuna conferma ufficiale su quale sia il “grande giocatore” a cui si riferiva Florentino Pérez nell’intervista a Horizonte. Le sue parole parlano di un’offerta record da almeno 150 milioni di euro da parte del Real Madrid per un profilo di primissimo livello in ambito Champions League, ma si tratta di un’indicazione volutamente generica. In questi casi, dichiarazioni di questo tipo servono spesso a sottolineare la forza economica del club più che a rivelare un nome preciso.
Kvaratskhelia dal Psg al Real Madrid? Napoli si interroga
Per questo motivo, l’ipotesi che il giocatore possa essere Khvicha Kvaratskhelia rientra al momento solo nel campo delle speculazioni. Se ne parla anche a Napoli. Dall'azzurro al Blancos in due anni, con due Champions vinte col Psg nel mezzo. Ecco perché il talento georgiano è certamente uno dei profili più apprezzati in Europa per età, rendimento e margini di crescita, ma non risultano conferme su una trattativa in corso né indizi concreti che colleghino direttamente le parole di Pérez al suo nome.
Le parole di Florentino Perez sul futuro
In sintesi, si tratta di un’indiscrezione suggestiva ma non verificabile, almeno al momento: il Real Madrid è storicamente attivo su colpi di questo tipo, ma il riferimento potrebbe riguardare anche altri top player del panorama europeo, senza esclusioni definitive. La curiosità però c'è e aumenterà sempre di più. Florentino il suo indizio l'ha lanciato.
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