Il 2005 Vigliotti lascia di nuovo il Napoli in prestito: secondo anno allo stesso club
Il Pineto punta sulla continuità e conferma Gianluca Vigliotti. Il club abruzzese ha ufficializzato il rinnovo del prestito dell'attaccante dal Napoli, che giocherà in biancazzurro anche nella stagione 2026/27.
Pineto, ufficiale il ritorno di Gianluca Vigliotti dal Napoli
Il Pineto Calcio comunica di aver rinnovato con il Napoli il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante Gianluca Vigliotti, che vestirà nuovamente la maglia biancazzurra nella stagione sportiva 2026/27. Dopo l’esperienza dello scorso anno, Vigliotti proseguirà il proprio percorso di crescita a Pineto, dando continuità al lavoro già intrapreso e mettendo ancora una volta le proprie qualità al servizio della squadra. Le sue dichiarazioni: “Sono molto contento di tornare a Pineto. Qui ho trovato un ambiente che mi ha fatto sentire subito a casa e sono felice di poter continuare questo percorso. Darò il massimo ogni giorno per crescere ancora.”
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