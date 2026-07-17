Zeballos-Napoli, Romano: il Boca ha chiesto di modificare l'offerta, i dettagli

Zeballos-Napoli, Romano: il Boca ha chiesto di modificare l'offerta, i dettagli
Oggi alle 18:13Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Il Napoli resta fiducioso forte dell'accordo già raggiunto da tempo con Zeballos sul contratto. Si discute di termini di pagamento e non solo.

Prosegue la trattativa tra il Napoli e il Boca Juniors per Exequiel Zeballos. Come riferisce Fabrizio Romano, il club argentino ha risposto all'offerta da 10 milioni di dollari presentata dagli azzurri, chiedendo però alcune modifiche relative ai termini di pagamento, alla percentuale sulla futura rivendita e alla struttura complessiva dell'operazione.

Il Napoli non ha fretta per Zeballos

Il Napoli resta fiducioso forte dell'accordo già raggiunto da tempo con Zeballos sul contratto. Per questo motivo il club di Aurelio De Laurentiis non intende forzare i tempi della trattativa, anche perché la priorità resta quella di completare alcune cessioni prima di chiudere nuovi acquisti.

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