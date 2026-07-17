Zeballos-Napoli, Romano: il Boca ha chiesto di modificare l'offerta, i dettagli
Il Napoli resta fiducioso forte dell'accordo già raggiunto da tempo con Zeballos sul contratto. Si discute di termini di pagamento e non solo.
Prosegue la trattativa tra il Napoli e il Boca Juniors per Exequiel Zeballos. Come riferisce Fabrizio Romano, il club argentino ha risposto all'offerta da 10 milioni di dollari presentata dagli azzurri, chiedendo però alcune modifiche relative ai termini di pagamento, alla percentuale sulla futura rivendita e alla struttura complessiva dell'operazione.
Il Napoli non ha fretta per Zeballos
Il Napoli resta fiducioso forte dell'accordo già raggiunto da tempo con Zeballos sul contratto. Per questo motivo il club di Aurelio De Laurentiis non intende forzare i tempi della trattativa, anche perché la priorità resta quella di completare alcune cessioni prima di chiudere nuovi acquisti.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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