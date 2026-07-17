Zeballos-Napoli, Romano: "Vive nel mito di Diego, vuole solo gli azzurri! Ha detto no al CSKA"

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Romano aggiorna su Zeballos: il Napoli tratta col Boca, ma prima servono le cessioni.

Il Napoli continua a lavorare per portare Exequiel Zeballos in azzurro. A fare il punto sulla trattativa è stato il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, confermando che il club partenopeo ha già presentato un'offerta ufficiale da 10 milioni di dollari al Boca Juniors. L'intesa con il calciatore, che ha rifiutato altre destinazioni e sogna di vestire la maglia del Napoli, è ormai ben avviata, mentre resta ancora da definire l'accordo tra le due società.

Napoli ha Zeballos in pugno, ma prima servono le uscite

"Volevo darvi un altro aggiornamento a proposito del mercato del Napoli, che riguarda Exequiel Zeballos. Operazione che stiamo seguendo da vicino, dopo che il giocatore ha detto no al CSKA Mosca, e ripetano tante proposte, il giocatore vuole solo Napoli. Il Napoli ha inviato l'offerta da 10 milioni di dollari, come vi ho raccontato nei giorni scorsi, quindi la trattativa col Boca è ufficialmente iniziata. Da quanto mi risulta il Boca Juniors ha risposto al Napoli, andando a cambiare determinati termini della proposta del Napoli. Il Napoli offriva 10 milioni di dollari, il Boca ha chiesto condizioni diverse, tra termini di pagamento, clausole di rivendita, insomma ha scelto di ristrutturare la proposta. Il Napoli al momento aspetta a rispondere al Boca, perché, come vi ho sempre detto, questa operazione Zeballos, lato giocatore è impostata. Il Napoli ha il giocatore in pugno, Zeballos vive nel mito di Maradona, vorrebbe vestire la maglia del Napoli. Poi c'è da trovare l'accordo però con il Boca. Oggi il Napoli vuole fare prima le uscite, quindi prima le cessioni e poi poter aprire le porte a Zeballos. Quindi questo è lo stato dell'arte di un'operazione che il Napoli ha sicuramente avviato, ma bisogna ancora chiudere dal punto di vista dei due club e dei passaggi da fare sulla struttura dell'operazione".