Lindstrom-Schalke, trattativa in stand-by: il nodo è la formula, le ultime
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Jesper Lindstrom è in uscita dal Napoli: la trattativa con lo Schalke 04 ha però subito un rallentamento a causa della formula.
Jesper Lindstrom è regolarmente presente nel ritiro del Napoli a Dimaro. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il trasferimento allo Schalke 04 non è ancora stato definito perché manca l'accordo tra i due club, con la trattativa che resta al momento in fase di stallo.
Allegri osserverà Lindstrom in ritiro
Le condizioni proposte dallo Schalke non soddisfano il Napoli. Il club azzurro preferirebbe una cessione a titolo definitivo, mentre i tedeschi spingerebbero per una formula con diritto di riscatto. In attesa di sviluppi sul mercato, Lindstrom avrà così l'opportunità di mettersi in mostra agli ordini di Massimiliano Allegri, anche se il suo futuro sembra ancora orientato verso un addio nelle prossime settimane.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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