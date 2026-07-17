Lindstrom-Schalke, trattativa in stand-by: il nodo è la formula, le ultime

Lindstrom-Schalke, trattativa in stand-by: il nodo è la formula, le ultimeTuttoNapoli.net
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Oggi alle 16:50Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Jesper Lindstrom è in uscita dal Napoli: la trattativa con lo Schalke 04 ha però subito un rallentamento a causa della formula.

Jesper Lindstrom è regolarmente presente nel ritiro del Napoli a Dimaro. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il trasferimento allo Schalke 04 non è ancora stato definito perché manca l'accordo tra i due club, con la trattativa che resta al momento in fase di stallo.

Allegri osserverà Lindstrom  in ritiro

Le condizioni proposte dallo Schalke non soddisfano il Napoli. Il club azzurro preferirebbe una cessione a titolo definitivo, mentre i tedeschi spingerebbero per una formula con diritto di riscatto. In attesa di sviluppi sul mercato, Lindstrom avrà così l'opportunità di mettersi in mostra agli ordini di Massimiliano Allegri, anche se il suo futuro sembra ancora orientato verso un addio nelle prossime settimane.