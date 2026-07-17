Infortunio Buongiorno, Romano: "Il Napoli accelera: centrale ora in cima alle priorità"

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Romano: infortunio Buongiorno, il Napoli accelera per un nuovo difensore.

L'infortunio di Alessandro Buongiorno rischia di cambiare le strategie di mercato del Napoli. A fare il punto è stato Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale sul proprio canale YouTube, spiegando che il difensore azzurro dovrà sottoporsi agli esami strumentali e che c'è il timore di uno stop prolungato. Una situazione che costringe il club a dare ancora più priorità all'acquisto di un centrale difensivo per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un'alternativa nel reparto arretrato.

Dopo Buongiorno il difensore è una priorità

"Sfortunato Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli. È una notizia che arriva dal campo, ma è una notizia che avrà un impatto purtroppo anche sul mercato, perché Buongiorno ha riportato un infortunio. Ci saranno degli esami, ma si teme un lungo stop per il difensore del Napoli e della Nazionale. Allora, in bocca al lupo ad Alessandro Buongiorno. Ma, chiaramente, per il Napoli questo significa che l'urgenza, che c'era già, di andare a prendere un difensore — il Napoli voleva Mario Gila, poi passato al Milan — diventa una delle priorità del mercato azzurro: regalare a Max Allegri un centrale in più durante le prossime settimane, dopo l'infortunio di Buongiorno". Romano ha poi aggiunto che il Napoli sta valutando diversi profili, ricordando anche i contatti avuti nelle ultime settimane per il giovane Andrea Natali del Bayer Leverkusen, considerato un investimento di prospettiva.