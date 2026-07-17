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Cheddira-Padova, Sky: ha dato il suo ok, ma c'è distanza col Napoli! Le cifre

Cheddira-Padova, Sky: ha dato il suo ok, ma c'è distanza col Napoli! Le cifreTuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:13Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Walid Cheddira è in uscita dal Napoli e il Padova prova a intensificare i contatti. Cremonese e Verona restano alla finestra.

Il futuro di Walid Cheddira potrebbe essere in Serie B. Il Padova continua a lavorare per assicurarsi l'attaccante del Napoli e avrebbe già raggiunto un accordo con il giocatore. I contatti tra le due società proseguono senza sosta nel tentativo di chiudere l'operazione in tempi brevi.

L'offerta del Padova per Cheddira

Secondo Sky Sport, il Napoli valuta Cheddira 4 milioni di euro, mentre il Padova è arrivato a offrire circa 2,5 milioni più bonus. La trattativa prosegue proprio per ridurre la distanza sulle componenti variabili dell'affare. Il club veneto vuole accelerare anche perché sul centravanti si registra l'interesse di Cremonese e Verona, pronte a inserirsi nella corsa.