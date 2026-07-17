Ufficiale Cheddira-Padova, Sky: ha dato il suo ok, ma c'è distanza col Napoli! Le cifre

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Oggi alle 15:13 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Walid Cheddira è in uscita dal Napoli e il Padova prova a intensificare i contatti. Cremonese e Verona restano alla finestra.