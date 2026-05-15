Maresca-Napoli, ipotesi lontana: è il preferito del City per il dopo-Guardiola

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Di conseguenza, l’opzione Napoli per l’allenatore italiano appare al momento decisamente lontana e difficilmente percorribile

Il nome di Enzo Maresca sarebbe da escludere dalla lista dei possibili candidati per la panchina del Napoli. L’ex allenatore del Chelsea, infatti, avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con il Manchester City, rendendo di fatto improbabile un suo approdo in Serie A. Lo riporta Tuttosport oggi in edicola.

Stando al quotidiano, Maresca sarebbe il profilo preferito dalla dirigenza del club inglese per un eventuale dopo-Pep Guardiola, qualora il tecnico catalano dovesse confermare la volontà di lasciare la guida della squadra. Guardiola, ex Barcellona, è ancora legato al Manchester City da un contratto che prevede un ingaggio di circa 20 milioni di euro a stagione, valido per un altro anno.

Tuttavia, secondo le indiscrezioni, il futuro del tecnico spagnolo dipenderà anche dalle sue motivazioni personali e dalla volontà di continuare o meno un ciclo ormai lungo e ricco di successi. In questo scenario, il City si starebbe già muovendo per individuare un possibile successore, con Maresca in cima alle preferenze della società inglese. Di conseguenza, l’opzione Napoli per l’allenatore italiano appare al momento decisamente lontana e difficilmente percorribile.