Sarri-Napoli, a Lotito farebbe comodo un'offerta ufficiale di ADL

vedi letture

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, Maurizio Sarri è entrato da settimane nel mercato degli allenatori. De Laurentiis vuole riportarlo a Napoli. Giuntoli, diesse in pectore dell’Atalanta, è l’uomo che Mau ha sempre considerato l’alleato migliore per lavorare.

"A Lotito, come nella migliore delle tradizioni, farebbe comodo che Sarri si sfilasse da solo in caso di offerta ufficiale del Napoli, dell’Atalanta o di qualciasi altro club. Non dovrebbe esonerarlo né discutere di buonuscita. Balla sempre un contratto fino al 2028 da 2,5 milioni più bonus (sale a 3,5 con la Champions). Il presidente ne è uscito “pulito” quando Mau si è dimesso nel 2024, poi Tudor a seguire".