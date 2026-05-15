Futuro Conte è un rebus, Sarri alla finestra: attesa per l'incontro con ADL

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Si profila un vero e proprio valzer delle panchine in Serie A, con diversi intrecci che coinvolgono allenatori di primo piano

Si profila un vero e proprio valzer delle panchine in Serie A, con diversi intrecci che coinvolgono allenatori di primo piano. Tra i nomi più rilevanti figura quello di Maurizio Sarri, attualmente alla Lazio ma già accostato anche al Napoli, che torna al centro delle dinamiche di mercato degli allenatori. Tutto, però, ruoterebbe attorno alla posizione di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Il futuro del tecnico leccese resta infatti ancora incerto e potrà essere chiarito soltanto dopo un confronto diretto con il presidente del Napoli.

Conte è legato al club da un contratto fino al 2027, con un ingaggio importante da circa 8 milioni di euro annui, ma la sua permanenza non è ancora data per scontata. Secondo il quotidiano Tuttosport, si registrano segnali che lascerebbero aperta anche l’ipotesi di una continuazione del rapporto tra Conte e il Napoli. In questo caso, per Sarri si potrebbe concretizzare soprattutto la pista Atalanta, che rimane una delle opzioni più concrete sullo sfondo. Diversamente, qualora Conte dovesse lasciare il club partenopeo, prenderebbe sempre più corpo l’idea di un possibile ritorno di Sarri sulla panchina del Napoli, riaprendo così uno scenario già discusso nelle scorse settimane.