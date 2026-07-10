A sorpresa Folorusnho può restare! Per ora Allegri si oppone alla cessione
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Massimiliano Allegri non vuole affrettare la cessione di Michael Folorunsho. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il nuovo allenatore azzurro ha chiesto alla società di sospendere, almeno per il momento, ogni decisione sul futuro del centrocampista, che continua a essere seguito con interesse dal Bologna.
Prima il ritiro, poi la decisione su Folorunsho
Allegri intende valutare personalmente Folorunsho durante il ritiro estivo per capire se possa ritagliarsi uno spazio nel nuovo Napoli. Soltanto dopo averlo osservato da vicino e averne verificato caratteristiche e condizione, il tecnico deciderà insieme alla società se confermarlo in organico o dare il via libera alla sua cessione.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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