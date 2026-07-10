Retroscena Vergara: il Napoli ha rifiutato due offerte da 25mln, ecco da chi

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Il Napoli ha detto no agli assalti di Como e Atalanta: Antonio Vergara è considerato uno dei punti fermi del nuovo progetto.

Antonio Vergara è diventato uno dei simboli del nuovo corso del Napoli. Come racconta il Corriere del Mezzogiorno, il club azzurro ha respinto nelle ultime settimane due offerte da 25 milioni di euro, una del Como e una dell'Atalanta, scegliendo di puntare con decisione sul talento cresciuto in casa. Un segnale chiaro della fiducia riposta nel classe 2003, protagonista di un finale di stagione che ne ha cambiato completamente lo status.

Il rinnovo di Vergara è la prossima tappa?

Dopo il rinnovo firmato lo scorso ottobre fino al 2030, tra il Napoli e Vergara è nato un patto per un nuovo adeguamento contrattuale durante l'estate. Le prestazioni offerte negli ultimi 40 giorni della passata stagione, con tre gol, tre assist e un rigore procurato, hanno convinto definitivamente il club a blindarlo. Una scelta rafforzata anche dalle ricche offerte rifiutate, con il Napoli deciso a fare di Vergara una pedina importante per il progetto tecnico di Massimiliano Allegri.