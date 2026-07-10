Possibile asse con il Lecce: due azzurri interessano ai salentini

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Il Lecce torna su Cheddira e segue anche Zerbin: l'inizio della prossima settimana può essere decisiva per le trattative.

Il Napoli continua a lavorare sul fronte delle uscite e potrebbe presto aprire un doppio asse di mercato con il Lecce. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il club salentino è tornato a muoversi per Walid Cheddira, che ha già vestito la maglia giallorossa nella seconda parte della scorsa stagione.

Zerbin piace anche al Frosinone

Il Lecce segue con interesse anche Alessio Zerbin, esterno destinato a lasciare il Napoli in questa sessione di mercato. Sul giocatore, però, resta forte anche il pressing del Frosinone, già in contatto con il club azzurro. L'inizio della prossima settimana potrebbe risultare decisivo per capire quale sarà la destinazione dei due calciatori.