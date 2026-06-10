Accostato al Napoli. Butez non lascia Como: pronto rinnovo di contratto

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Non tutto il palcoscenico del Como è per Nico Paz. Nel gruppo degli enfant terribles guidati da Cesc Fabregas, capaci di conquistare la qualificazione in Champions League, spicca anche il ruolo centrale di Lucas Da Cunha. Il capitano è diventato elemento imprescindibile nello scacchiere tattico del tecnico spagnolo, specialista infallibile dal dischetto con un 100% di realizzazione (4 rigori su 4), oltre a 6 gol e 5 assist stagionali. Prestazioni che hanno attirato diversi interessamenti, tra cui quello dell’Atalanta, destinata a perdere Ederson a centrocampo. La dirigenza del Como però ha risposto con una chiusura totale: per il francese classe 2001 è pronto un rinnovo fino al 2031, con annuncio atteso nei prossimi giorni. Ulteriore prova della sua crescita è arrivata anche dalla doppietta nell’ultima giornata contro la Cremonese allo stadio “Zini”.

Da Cunha e Butez, le certezze del Como

Anche Jean Butez merita una menzione d’onore. Il portiere francese, reduce da una stagione da protagonista con 18 clean sheet, miglior dato del campionato, ha appena festeggiato i 31 anni e attende l’ufficialità del prolungamento con il Como. Il nuovo accordo dovrebbe legarlo al club fino al giugno 2030, accompagnato da un adeguamento dell’ingaggio come riconoscimento del suo rendimento e della centralità nel sistema di Fabregas. Le sue prestazioni hanno inoltre contribuito a respingere l’interesse del Napoli, confermando la volontà del club di costruire continuità e solidità tra i pali. Lo riporta Tmw.