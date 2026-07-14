Futuro Lukaku, Moretto: "Cessione in estate in Turchia o via nel 2027! 2 club interessati"

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Moretto sul Napoli: le ultime sul futuro di De Bruyne e Lukaku.

Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato internazionale, ha fatto il punto sul futuro di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku nel corso di un intervento sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano. Secondo Moretto, Massimiliano Allegri vuole valutare attentamente tutti i big della rosa durante i ritiri estivi prima di prendere decisioni definitive, compreso il fuoriclasse belga, che rappresenta uno dei casi più delicati in vista della nuova stagione.

Moretto: "Allegri valuterà De Bruyne, Lukaku ha più scenari"

"Futuro De Bruyne? Parole al miele di Allegri, credo che per lui, e vale per KDB ma anche per altri azzurri, sarà importante valutarli sul campo nei ritiri. Per capire cosa fare.

Lukaku? Ci sono varie strade, può anche restare al Napoli un altro anno e poi possa lasciare Napoli a gennaio o a giugno dell'anno prossimo, accordandosi già a gennaio con un nuovo club. Pastorello ha smentito il Besiktas, noi abbiamo parlato di Turchia e intendevamo più Galatasaray o Fenerbahce. Sono questi i due club che possono permettersi, o comunque avvicinare, Big Rom. La Turchia può essere una chances in estate già per Lukaku, altrimenti può andar via dal Napoli più avanti".