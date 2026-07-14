Bari, un altro giovane in prestito dal Napoli: visite mediche per Raggioli

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Bari, Christian Raggioli dal Napoli: visite mediche e prima esperienza nel calcio professionistico.

Il Bari continua a rafforzare il proprio organico attingendo dal vivaio del Napoli. Dopo gli arrivi di Russo ed Esposito, il club pugliese è pronto ad accogliere un altro giovane di proprietà della società partenopea, confermando una collaborazione di mercato che nelle ultime settimane ha fatto molto discutere. Il calciatore era già presente in città per sostenere le visite mediche, segnale di un'operazione ormai in dirittura d'arrivo.

Christian Raggioli pronto alla sua prima esperienza tra i professionisti

Il nuovo innesto è Christian Raggioli, centravanti classe 2006 cresciuto nel settore giovanile del Napoli. Per l'attaccante si tratta della prima esperienza nel calcio professionistico, un'opportunità importante per proseguire il proprio percorso di crescita. Con questa operazione sale a tre il numero dei giovani azzurri destinati al Bari, a conferma di una sinergia tra i due club destinata a proseguire anche in questa stagione.