Calciomercato Napoli, ritorno di fiamma dell'Everton su Norton-Cuffy: il Genoa fissa il prezzo

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Everton torna su Norton-Cuffy, ma Napoli resta interessato: il Genoa chiede 20 milioni.

Brooke Norton-Cuffy continua a essere uno dei profili più seguiti di questa finestra di mercato. Le prestazioni offerte con la maglia del Genoa hanno acceso l'interesse di diversi club, sia in Serie A che all'estero, con il laterale inglese che resta tra i nomi monitorati anche dal Napoli per rinforzare la corsia destra. Nelle ultime ore, però, la concorrenza si è intensificata con il ritorno di una società di Premier League sulle sue tracce.

Everton in pressing, il Genoa chiede 20 milioni

Secondo quanto riportato dall'edizione genovese de La Repubblica, l'Everton è tornato a informarsi su Brooke Norton-Cuffy dopo un primo sondaggio effettuato già nella sessione invernale di mercato. Il Genoa valuta il cartellino dell'esterno classe 2004 circa 20 milioni di euro, cifra che rappresenta il punto di partenza per eventuali trattative. Oltre al club inglese, sul giocatore restano vigili anche Napoli, Fiorentina e Inter, quest'ultima ancora alla ricerca di un rinforzo sulla fascia dopo aver visto sfumare altri obiettivi.