Rafa Marin sbarca a Capodichino: "Ritorno in azzurro? Sono molto felice”

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Rafa Marin torna a Napoli: prime parole dopo l'arrivo a Capodichino.

Rafa Marin è tornato al Napoli dopo il prestito di un anno al Villarreal. Il difensore spagnolo si appresta a mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri per il ritiro estivo, con l'obiettivo di conquistarsi spazio nelle gerarchie della squadra dopo il suo rientro in azzurro.

Marin: "Sono molto felice"

Pochi minuti fa Rafa Marin è atterrato all'aeroporto di Capodichino. Al suo sbarco ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Sky Sport, mostrando tutto il suo entusiasmo per il ritorno: “Ritorno in azzurro? Sono molto felice”.