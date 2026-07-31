Accostato al Napoli, Theo resta in Arabia: ingaggio troppo alto per la Serie A

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Theo Hernandez lontano dalla Serie A: l’ingaggio in Arabia blocca il ritorno in Italia

Il possibile ritorno di Theo Hernandez in Serie A sembra destinato a restare soltanto un’ipotesi di mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il terzino francese proseguirà la sua esperienza in Arabia Saudita, dove percepisce un ingaggio vicino ai 20 milioni di euro a stagione. Una cifra che rende complicato, se non impossibile, qualsiasi tentativo da parte dei club italiani interessati a riportarlo nel campionato di casa.

Juventus e Napoli, interesse senza sviluppi concreti

La Juventus aveva valutato il profilo del difensore: il direttore sportivo Frederic Massara apprezza particolarmente Theo Hernandez e avrebbe preso in considerazione un’eventuale opportunità, ma i costi elevati dell’operazione hanno frenato ogni possibile trattativa. Il francese è quindi atteso nuovamente in Arabia Saudita nei prossimi giorni. Anche il Napoli era stato accostato al giocatore, ma la società azzurra non ha mai ritenuto prioritario un intervento sulla fascia sinistra, già coperta da Leonardo Spinazzola, Miguel Gutierrez e Mathías Olivera. Per questo motivo il club non prevede nuovi investimenti nel reparto durante l’attuale sessione di mercato.