Accostato al Napoli, Vicario insidia Martinez: la situazione portieri Juve
La Juventus continua a lavorare per individuare il nuovo numero uno e sulla lista dei bianconeri restano in primo piano i nomi di Guglielmo Vicario ed Emiliano Martinez. Il portiere del Tottenham rappresenta la soluzione più sostenibile dal punto di vista dell’ingaggio, mentre l’argentino dell’Aston Villa resta un profilo più costoso, con la dirigenza juventina che attende di conoscere le reali richieste economiche del club inglese. A riferirlo è Sky Sport.
Due stagioni opposte per i due candidati
Vicario e Martinez arrivano da annate molto differenti. Il portiere italiano, accostato anche al Napoli, ha vissuto una stagione complicata con il Tottenham, condizionata anche dall’infortunio alla mano che lo ha costretto a un intervento chirurgico, pur restando vicino alla squadra nel finale di campionato. Percorso completamente diverso per il Dibu Martinez, protagonista di un'annata di grande livello con l’Aston Villa, culminata con la qualificazione alla Champions League e la conquista dell’Europa League, fattori che ne confermano il valore internazionale.
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