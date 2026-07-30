Addio Lindstrom a un passo: il danese non andrà a Castel di Sangro

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Lindstrom è sempre più vicino alla cessione: resta da definire la formula del trasferimento, ma l'accordo con lo Schalke è ormai stato raggiunto.

Il futuro di Jesper Lindstrom è sempre più lontano dal Napoli. Secondo quanto riferisce La Repubblica, l'esterno danese non prenderà parte al ritiro di Castel di Sangro, ormai a un passo dal trasferimento allo Schalke 04. Restano da limare gli ultimi dettagli relativi alla formula dell'operazione, ma l'accordo tra il calciatore e il club tedesco sarebbe già stato raggiunto, con la fumata bianca che appare ormai vicina.

Lindstrom è il primo degli esuberi in uscita

Nell'analizzare il programma del secondo ritiro estivo degli azzurri, il quotidiano sottolinea come il gruppo di Massimiliano Allegri verrà progressivamente completato con il rientro dei reduci dal Mondiale, ovvero McTominay, De Bruyne, Lukaku, Olivera e Noa Lang, sempre compatibilmente con le dinamiche di mercato. Tra gli assenti, invece, ci sarà proprio Lindstrom, indicato dal quotidiano come "il primo degli esuberi in partenza", a conferma di una cessione ormai entrata nella fase conclusiva.