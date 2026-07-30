Neres sul mercato! Il Mattino: il Napoli l'ha comunicato all'entourage, ecco la strategia

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Il Napoli avrebbe comunicato a Neres la volontà di valutare eventuali offerte: al momento, però, non è ancora arrivata alcuna proposta.

Il futuro di David Neres potrebbe essere lontano dal Napoli. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, il club azzurro starebbe valutando una strategia di mercato che prevede la permanenza di Noa Lang e, di conseguenza, la possibile cessione dell'esterno brasiliano. Una scelta che rappresenterebbe un cambio di scenario rispetto alle ultime settimane e che potrebbe incidere sulla composizione del reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri.

L'entourage è stato informato: il Napoli aspetta offerte per Neres

Il Napoli avrebbe già comunicato all'entourage di Neres la propria disponibilità ad ascoltare eventuali proposte. Al momento, però, sul tavolo non sarebbero ancora arrivate offerte concrete per il brasiliano. Il quotidiano sottolinea che, qualora dovessero arrivare, il club azzurro sarebbe pronto ad aprire alla trattativa per la cessione dell'ex Ajax e Benfica.