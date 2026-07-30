Due club chiedono Gutierrez: la risposta del Napoli

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Napoli, offerte per Gutierrez: il terzino non è sul mercato ma resta l’ipotesi di una cessione

Il Napoli valuta anche le possibili situazioni in uscita e, secondo quanto riportato da Il Mattino, tra i nomi da monitorare c’è quello di Miguel Gutierrez. Il terzino spagnolo al momento non rientra tra i giocatori destinati alla partenza, ma il club azzurro avrebbe già ricevuto alcune manifestazioni di interesse dall’estero. Due società straniere avrebbero infatti bussato alla porta del Napoli, con l’ultimo tentativo arrivato dalla Germania.

Gutierrez, il Napoli chiude alle offerte ma resta attento alla situazione ingaggi

La risposta del club partenopeo sarebbe stata negativa, con la volontà di trattenere il giocatore in rosa. Tuttavia, come sottolinea il quotidiano, una proposta ritenuta adeguata potrebbe cambiare gli scenari. Sul tavolo resta anche il tema degli ingaggi, un aspetto importante nella gestione della rosa: tra gli esuberi, infatti, il Napoli si troverebbe a sostenere un costo complessivo vicino ai 10 milioni di euro. Per questo motivo eventuali offerte potrebbero essere valutate con maggiore attenzione dalla società.