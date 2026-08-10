Addio Lukaku, Alvino: "Il Napoli non farà minusvalenza e lo cede solo a 10mln"

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In diretta da Castel di Sangro, il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli: "Cessione Lukaku? C'è un particolare su cui il Napoli non deroga. Il Napoli non vuole e non farà una minusvalenza sulla cessione di Lukaku al Fenerbahce. Nel discorso del patto tra gentiluomini con Pastorello, c'era anche questo discorso legato alla minusvalenza. Il Napoli non vuole farla.

Il conto è anche semplice: il 39,5% della sua cessione va al Chelsea. Al Napoli resta il 60%. Il Napoli ammortizza nei primi due anni il costo del cartellino. Il Napoli per non fare minusvalenza deve guadagnare 6,5 milioni. Quindi deve vendere Lukaku per almeno 10 milioni complessivi. Al di sotto di questa cifra il Napoli non scende. Per una manciata di milioni non credo che al club turco convenga far saltare la trattativa".