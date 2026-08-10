Retroscena McTominay: ha ricevuto offerte durante il Mondiale
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McTominay ha ricevuto alcune proposte nel corso della competizione, ma non ha mai preso in considerazione l'ipotesi di lasciare gli azzurri.
Scott McTominay ha scelto il Napoli, respingendo anche le sirene arrivate durante il Mondiale. Come riferiscono i colleghi sulle pagine de Il Roma, il centrocampista scozzese ha ricevuto alcune richieste nel corso della competizione, senza però prenderle realmente in considerazione.
McTominay vuole rinnovare col Napoli
La volontà di McTominay è infatti quella di restare a lungo in azzurro, tanto da essere pronto a discutere il rinnovo del contratto con il club. Secondo il quotidiano, il giocatore avrebbe addirittura intenzione di chiudere la propria carriera al Napoli.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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