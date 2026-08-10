Ultim'ora Napoli-Badiashile, nuovi contatti col Chelsea! Sky: si cerca l'intesa definitiva

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Il Napoli accelera per Badiashile, individuato come uno dei principali rinforzi per il reparto arretrato di Allegri. Dialoghi in corso con i Blues.

Il Napoli continua a spingere per Benoit Badiashile. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 agosto, il club azzurro ha avuto nuovi contatti con il Chelsea per provare a fare passi avanti nella trattativa per il difensore francese. Il classe 2001 è in uscita dai Blues ed è stato individuato dal direttore sportivo Giovanni Manna come uno dei profili principali per completare la retroguardia a disposizione di Massimiliano Allegri.

Napoli e Chelsea al lavoro per chiudere

I dialoghi tra le due società proseguono con l'obiettivo di arrivare a una intesa definitiva. Badiashile ha già aperto alla possibilità di trasferirsi al Napoli e ora il lavoro si concentra soprattutto sull'accordo tra i club. Le prossime ore potranno dunque essere importanti per capire se sarà possibile avvicinarsi alla fumata bianca e accelerare l'arrivo del centrale mancino in azzurro.