Il ko di Marianucci accelera la ricerca del difensore: l'offerta al Chelsea per Badiashile

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Il serio infortunio al ginocchio per Luca Marianucci obbliga ancora di più il Napoli a trovare presto un difensore centrale. Senza Buongiorno e Beukema, attualmente a disposizione di Allegri ci sono solamente Rrahmani, Rafa Marin e Obaretin, che sarà presumibilmente tolto dal mercato vista l'emergenza. La priorità di Giovanni Manna oggi si chiama Benoit Badiashile, centrale di proprietà del Chelsea.

La situazione

Il Napoli ha da tempo fatto sapere che la formula che preferirebbe è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto e ha messo sul piatto addirittura 5 milioni di euro per averlo subito. Manca l'accordo sulla cifra a cui acquistarlo eventualmente a titolo definitivo tra un anno, ma è facile immaginare che i partenopei accelerino nelle prossime ore. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.